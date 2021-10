Ferrari SF90 - Con la Spider sulle colline di Maranello - VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Ferrari SF90 Stradale è disponibile ora anche Spider grazie a un tettuccio d'alluminio diviso in due parti che in pochi secondi si apre e sparisce dietro alle spalle del pilota. Artefice del miracolo ancora una volta l'equipe guidata da Flavio Manzoni (Ferrari Design Director) che è riuscita ridurre al minimo le dimensioni del tetto e il volume necessario per alloggiarlo. Cosicché la SF90 Spider ripropone la splendida linea della coupé resa semmai ancor più affascinante dai due cupolini che affiorano nella parte posteriore e che le regalano una personalità del tutto inedita. Un V8 e tre elettrici. Non cambia la meccanica. A spingere la SF90 Spider ci sono ben quattro motori, uno endotermico e tre elettrici, per complessivi 1.000 cavalli di potenza. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) LaStradale è disponibile ora anchegrazie a un tettuccio d'alluminio diviso in due parti che in pochi secondi si apre e sparisce dietro alle spalle del pilota. Artefice del miracolo ancora una volta l'equipe guidata da Flavio Manzoni (Design Director) che è riuscita ridurre al minimo le dimensioni del tetto e il volume necessario per alloggiarlo. Cosicché laripropone la splendida linea della coupé resa semmai ancor più affascinante dai due cupolini che affiorano nella parte posteriore e che le regalano una personalità del tutto inedita. Un V8 e tre elettrici. Non cambia la meccanica. A spingere laci sono ben quattro motori, uno endotermico e tre elettrici, per complessivi 1.000 cavalli di potenza. ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: La prova su strada della #Ferrari SF90 Spider: articolo, video, scheda tecnica e prezzo. Come va l'hypercar ibrida https:/… - GiadaConte8 : @charlesxlando @Only_Leclerc Beviti La Monster e ti senti una Ferrari SF90 in corsa in autostrada - zazoomblog : Ferrari SF90 Spider alla prova del ghiaccio in Svezia - #Ferrari #Spider #prova #ghiaccio - CercandoB : RT @sole24ore: Ferrari SF90 Spider, la recensione: come va su strada la supercar ibrida da 1.000 cavalli - sole24ore : Ferrari SF90 Spider, la recensione: come va su strada la supercar ibrida da 1.000 cavalli -