Ferrante | “Napoli-Torino | gli azzurri col dente avvelenato contro Juric Che bello allenarsi con Maradona”

Marco Ferrante ex attaccante di Napoli e Torino presenta la prossima sfida di Serie A che vede contro proprio partenopei e granata. Ferrante a Radio Punto Nuovo dice: "I ricordi dei miei anni napoletani? Ho avuto il privilegio di potermi allenare con Maradona e di collezionare una presenza nell'anno del secondo scudetto. Nel 1992 ho segnato i miei unici due gol con la maglia del Napoli, entrambi in Coppa Italia contro il Modena. Ci tenevo, inoltre, a salutare il mio maestro Riccardo De Lella, recentemente scomparso. La mia stagione alla Salernitana? Arrivai in prestito dal Parma, mi trovai benissimo, anche se mi è sempre dispiaciuto sentire i cori contro Napoli, che ritengo una sorta di seconda casa".

