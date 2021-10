Femen | non ‘quelle con le te*te al vento’ | storia di attivismo molto scomodo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sul loro sito ufficiale si definiscono la «forza speciale del femminismo», nell’ambito del quale intendono rappresentare un’incarnazione moderna di «Amazzoni senza paura e libere». Sono le, femministe balzate agli onori della cronaca, nel corso dell’ultimo decennio, per le loro proteste irriverenti e, soprattutto, in Senza veli. Ridurre il movimento dellea una mera provocazione politica e sociale sarebbe, però, semplicistico. Quello delle, infatti, è une coraggioso, in grado di pungolare l’opinione pubblica e condurla a un ulteriore livello di riflessione circa le discriminazioni sessuali e di genere. Scopriamone la: chi sono Lesono i membri dell’omonimo gruppo femminista di protesta nato a ...

pasqualecerull8 : @repubblica Si, dopo che i portuali gli hanno tirato l’offerta in faccia. Un vero duro non c’è che dire… mi ricorda… -

Ultime Notizie dalla rete : Femen non

Ticino Notizie

Nel 2018 sono state le attivisteInna Shevchenko e Pauline Hillier ad analizzare lo stretto e ... Il matrimonio è vissuto come un 'contratto' stipulato davanti a Dio, per servirlo, erisponde ...Nel 2018 sono state le attivisteInna Shevchenko e Pauline Hillier ad analizzare lo stretto e ... Il matrimonio è vissuto come un 'contratto' stipulato davanti a Dio, per servirlo, erisponde ...