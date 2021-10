Fedez e i mariachi per compleanno | l' evoluzione delle feste della coppia dopo il disastro al supermercato

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il minimo che può succedere è che Prime Video regali una serenata messicana al rapper Non c'è una spiegazione particolare. Per i 32 anni di, Amazon Prime Video, con cui il rapper ormai ha una collaborazione molto solida (vedi la serie in arrivo sulla sua vita di, gli spot e la conduzione di Lol), ha deciso di sorprenderlo con un regalo musicale. Una …

Advertising

xswagway : l'ho sentito fino a qua l'imbarazzo di fedez con i mariachi - Vamonluvi : Fedez con i Mariachi Mi sto sentendo male -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez mariachi

Newsic

Loredana l'amiamo!- ACHILLE LAURO - ORIETTA BERTI - Voto 7,00 -look inguardabile, ...00 - Zarraggine allo stato puro! Con pure idi sfondo! J - AX - Voto 4,00 - Come prima ! ...Loredana l'amiamo!- ACHILLE LAURO - ORIETTA BERTI - Voto 7,00 -look inguardabile, ...00 - Zarraggine allo stato puro! Con pure idi sfondo! J - AX - Voto 4,00 - Come prima ! ...