Fedez compie gli anni, gli auguri di Chiara Ferragni commuovono il web: «Ti sceglierei...» FOTO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fedez compie gli anni. 32 anni fa nasceva il rapper italiano e la moglie Chiara Ferragni gli dedica degli auguri social davvero speciali. I Ferragnez hanno vissuto insieme momenti davvero stupendi,... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021)gli. 32fa nasceva il rapper italiano e la mogliegli dedica deglisocial davvero speciali. I Ferragnez hanno vissuto insieme momenti davvero stupendi,...

Advertising

theshark__tv : Auguri al nostro @Fedez che oggi compie 19 anni?? - leggoit : #Fedez compie gli anni, gli auguri di Chiara #Ferragni commuovono il web: «Ti sceglierei un altro milione di volte»… - iawiaprix : fedez, mio primo concerto in assoluto, oggi compie 32 anni. ma in che senso? quando è successo? - boulevedharry : Fedez oggi compie gli anni, lui non saprà mai che ho una targhetta con scritto la sua data di nascita e la data in… - Auroraonivas : #Fedez che ricorda quanti anni compie oggi Augurii @Fedez per i tuoi '19' anni ?? -