Fatima Trotta, la dominatrice per eccellenza: il suo uomo al guinzaglio. I fan sognano – FOTO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco come far inginocchiare un uomo ai propri piedi, ce lo insegna Fatima Trotta con il suo post. Fatima Trotta entra nei sogni dei suoi follower, l’ultimo post della conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco come far inginocchiare unai propri piedi, ce lo insegnacon il suo post.entra nei sogni dei suoi follower, l’ultimo post della conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Siete carichi? Fatima Trotta e Francesco Mandelli vi aspettano stasera su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity co… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 nuovo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto da @vittoriafatima e… - Noraeleh : Fatima Trotta non so perché ma mi ricorda Nadia Toffa mi viene da piangere #honolulu - Dansai75 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 nuovo appuntamento con #Honolulu, il nuovo programma comico condotto da @vittoriafatima e… - Dansai75 : RT @MediasetPlay: Siete carichi? Fatima Trotta e Francesco Mandelli vi aspettano stasera su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity co… -