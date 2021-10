«Fascista | ricordati Piazzale Loreto» | vandalizzato il comitato elettorale di Michetti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) «» e come firma una stella a cinque punte. La scritta è comparsa nella notte davanti aldel candidato di centrodestra a Roma Enrico. A denunciarlo è lo stesso. «Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del: appaiono la stella a cinque punte delle Brigate rosse e minacce di morte. È gravissimo quanto sta accadendo in Italia, dove è sempre più evidente che il clima di odio, fomentato da una quanto mai verosimile strategia della tensione, sta portando agli stessi effetti che suscitò negli anni Settanta», affonda il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. «Ci aspettiamo una immediata presa ...

