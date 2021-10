Fara in Sabina, il 16 ottobre conferenza sul dialogo interreligioso contro il fondamentalismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato, alle ore 17, presso il Monastero delle Clarisse Eremite di Fara in Sabina (Via Santa Maria in Castello 4), si svolgerà una conferenza di dialogo interreligioso sul tema: “L’Universalità del Cuore nella Pratica Religiosa. Perché l’intolleranza tradisce l’insegnamento di ogni vera religione”. Interverranno il Maestro Gianfranco Gentetsu Tiberti, responsabile del Tempio Zen Italia Gorinkai di Fara in Sabina,; il dott. Abdellah Redouane, segretario generale della Grande Moschea di Roma; Ven.le Ajahn Chandapalo, responsabile del Monastero Santacittarama: il prof. Mario Polia, antropologo professore emerito della Pontificia Università Gregoriana; Franco e Loretta Savi, direttori dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato, alle ore 17, presso il Monastero delle Clarisse Eremite diin(Via Santa Maria in Castello 4), si svolgerà unadisul tema: “L’Universalità del Cuore nella Pratica Religiosa. Perché l’intolleranza tradisce l’insegnamento di ogni vera religione”. Interverranno il Maestro Gianfranco Gentetsu Tiberti, responsabile del Tempio Zen Italia Gorinkai diin,; il dott. Abdellah Redouane, segretario generale della Grande Moschea di Roma; Ven.le Ajahn Chandapalo, responsabile del Monastero Santacittarama: il prof. Mario Polia, antropologo professore emerito della Pontificia Università Gregoriana; Franco e Loretta Savi, direttori dell’Ufficio diocesano per il...

Advertising

SecolodItalia1 : Fara in Sabina, il 16 ottobre conferenza sul dialogo interreligioso contro il fondamentalismo… - chrdioc : Il dialogo culturale e interreligioso a Fara in Sabina: appuntamento sabato - Rietilife : Il dialogo culturale e interreligioso a Fara in Sabina: appuntamento sabato - - FrontieraRieti : Il Teatro Potlach di Fara Sabina presenta un week end di teatro per tutti i gusti. È inoltre lieto di annunciare il… - SabiniaTV : FARA IN SABINA, CITTÀ DELLA SPIRITUALITÀ: IL 16 OTTOBRE AL CENTRO IL DIALOGO INTERRELIGIOSO -