Facundo Medina | dagli esami superati in Ligue 1 alla maglia dell' Argentina

è un difensore centrale, ha ventidue anni e ha già lasciato Buenos Aires , casa sua, e il Talleres di Cordoba , per giocare in Francia con il Lens . È mancino, ha richiamato l'...... ecco la mossa dell'allenatore 81 Entra in campoper Argentina 75 Nicolás González lascia il campo 75 Dalla panchina si alza Julián Álvarez che fa il suo ingresso 75 Leandro Paredes ...Difensore centrale, 22 anni, mancino, è il più giovane del gruppo di Scaloni dopo Julio Alvarez, centravanti del River Plate: gioca nel Lens e ha un contratto fino al 2024 ...Sports Mole anticipa lo scontro di domenica in Ligue 1 tra Montpellier HSC e Lens, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Lens ad alta quota viaggia allo Stade de la Mosson ...