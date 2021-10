F1, problemi di affidabilità in casa Mercedes. Wolff: “Non escludo nuovi cambi del motore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) problemi di affidabilità in casa Mercedes. Lewis Hamilton è sotto di sei punti da Max Verstappen nella classifica generale, e nel GP di Turchia aveva dovuto scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore endotermico, il cosiddetto “Ice”. “La sanzione non potevamo evitarla. C’erano alcuni dati del motore endotermico che non promettevano nulla di buono e abbiamo pensato che un ritiro, in questo momento del campionato, avrebbe ucciso le nostre possibilità – ha detto il team principal Toto Wolff a Sky Sports Inghilterra – . Nel corso della stagione abbiamo avuto qualche piccolo problema e non sempre siamo riusciti a capirne la provenienza o quanta prestazione ci abbia fatto potenzialmente perdere. Con una ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021)diin. Lewis Hamilton è sotto di sei punti da Max Verstappen nella classifica generale, e nel GP di Turchia aveva dovuto scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione delendotermico, il cosiddetto “Ice”. “La sanzione non potevamo evitarla. C’erano alcuni dati delendotermico che non promettevano nulla di buono e abbiamo pensato che un ritiro, in questo momento del campionato, avrebbe ucciso le nostre possibilità – ha detto il team principal Totoa Sky Sports Inghilterra – . Nel corso della stagione abbiamo avuto qualche piccolo problema e non sempre siamo riusciti a capirne la provenienza o quanta prestazione ci abbia fatto potenzialmente perdere. Con una ...

