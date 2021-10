F1, paura affidabilità in casa Mercedes? Toto Wolff: “Quinto Ice? Potrebbe valerne la pena” (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Mercedes si trova costretta a inseguire dopo tanti anno di autentico dominio. Lewis Hamilton accusa un ritardo di sei punti da Max Verstappen in classifica generale e la scuderia anglo-tedesca è alle prese anche con problemi di affidabilità. Il sette volte Campione del Mondo aveva dovuto scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP di Turchia a causa della sostituzione del motore endotermico Quella penalità Potrebbe non essere l’unica perché c’è un problema di affidabilità in casa Mercedes al cosiddetto “Ice”, il motore a combustione interna che Hamilton ha sostituito lo scorso weekend. C’è apprensione per un possibile malfunzionamento futuro, anche perché la criticità era stata riscontrata anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lasi trova costretta a inseguire dopo tanti anno di autentico dominio. Lewis Hamilton accusa un ritardo di sei punti da Max Verstappen in classifica generale e la scuderia anglo-tedesca è alle prese anche con problemi di. Il sette volte Campione del Mondo aveva dovuto scontare unalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP di Turchia a causa della sostituzione del motore endotermico Quellalitànon essere l’unica perché c’è un problema diinal cosiddetto “”, il motore a combustione interna che Hamilton ha sostituito lo scorso weekend. C’è apprensione per un possibile malfunzionamento futuro, anche perché la criticità era stata riscontrata anche ...

Advertising

mattiamaestri46 : @Nicola89144151 @F1RaiContext Io la vidi su Sky go e poi in differita sulla Rai. 'Sai Ivan su cosa fa paura la Mer… - Faustospinoso : @MonEleonora @AleVirtu @jacoposcatizzi Non posso scegliere? È questa la sua libertà? Non poter scegliere appunto in… - SHARING_TV : @Simoerisio77 L'uomo affidabile che va oltre le apparenze e ascolta, come nel mio caso, spesso fa paura perché trop… -

Ultime Notizie dalla rete : paura affidabilità A Roma perderà Meloni, non Michetti (di cui nessuno si ricorderà dopo lunedì) ... tra le inchieste giornalistiche (il caso Fidanza) e i dubbi sulla sua affidabilità dopo i ... memore di tante lezioni del passato, quando i neofascisti facevano davvero paura. Nervi saldi servono. La ...

Caos treni dei pendolari, arrivano le scuse di Rfi e Trenitalia - Tper ... già da due settimane sono state previste attività per garantire una maggiore affidabilità dei ... (Agenzia DIRE) Ultimi Articoli L'ex portavoce di Forza Nuova: 'Ho paura dei cortei del 15 e del 16' ...

Vaccini ai bambini, ci tocca vincere anche questa paura. I genitori presto davanti a un bivio LA NOTIZIA ... tra le inchieste giornalistiche (il caso Fidanza) e i dubbi sulla suadopo i ... memore di tante lezioni del passato, quando i neofascisti facevano davvero. Nervi saldi servono. La ...... già da due settimane sono state previste attività per garantire una maggioredei ... (Agenzia DIRE) Ultimi Articoli L'ex portavoce di Forza Nuova: 'Hodei cortei del 15 e del 16' ...