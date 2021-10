F1 | calendario Mondiale 2022 | la bozza della nuova stagione | tutte le date delle 23 gare

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora seici separano dal termine2021 di Formula 1, con la lotta per il titolo ancora tutta da decidere, ma è già tempo di guardare avanti alla prossima: unche si prospetta carico di novità, con i nuovi regolamenti e non solo. La BBC, in largo anticipo, ha diffuso la(abbastanza credibile)annata, conlee le rispettive. Addirittura 23 i Gran Premi previsti in, con la novità di Miami e il ritorno di Imola come appuntamento fisso. Di seguito dunque la presumibile scalettaprossimadel Circus. 20 marzo GP Bahrain 27 marzo GP Arabia Saudita 10 aprile GP ...

... che lo scorso weekend hanno osservato il turno di riposo previsto dal, il match di ... " Qui erano al lavoro otto ragazze, mentre le altre otto erano con me alUnder 18 in Messico " ...La Formula 1 correrà nel Bel Paese per due volte il prossimo anno. Il Consigliodella Federazione internazionale dell'Automobile a Parigi ha approvato ildella Formula 1 per il 2022 e l'Italia avrà due Gran Premi a Imola il 24 aprile ed a Monza l'11 settembre.Ancora sei gare ci separano dal termine della stagione 2021 di Formula 1, con la lotta per il titolo ancora tutta da decidere, ma è già tempo di guardare avanti alla prossima stagione: un 2022 che si ...Ora è ufficiale: Imola tornerà nel calendario di Formula 1! Dal 2022 tornano due appuntamenti fissi in Italia.