Ex del Grande Fratello Vip vuole rientrare per Sophie Codegoni: "Mi muove l'ormone…", poi l'attacco alle sorelle Selassiè (Di venerdì 15 ottobre 2021) Antonio Zequila intervistato dal buon Francesco Fredella sulle frequenze di radio RTL 102.5, ha svelato di avere voglia di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, facendo il nome di una concorrente che avrebbe già puntato perché gli "smuove qualcosa". Antonio Zequila "punta" Sophie del Grande Fratello Vip Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

