Eurolega | Milano cala il poker | al Forum cade anche l' Efes

Advertising

SkySport : Eurolega, quarta giornata L'Olimpia Milano sfida l'Efes Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 20 ?… - SkySport : Datome: 'Avanti così: difesa fisica e letture in attacco' ? Eurolega, quarta giornata L'Olimpia Milano sfida l'Efes… - SkySport : Eurolega, quarta giornata: l'Olimpia Milano sfida l'Efes, LIVE dalle 20 su Sky #SkySport #Eurolega - ilcirotano : Poker Milano in Eurolega: stesi anche i campioni dell’Efes - - fisco24_info : Basket, Eurolega: Milano-Istanbul 75-71: Olimpia batte campioni Europa e va 4-0 con Delaney protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega Milano

, 15 ottobre 2021 " Continua l'impressionante marcia indell' Armani AXche, dopo aver piegato il Maccabi, cala il poker e batte 75 - 71 anche i campioni d'Europa in carica dell' Efes Istanbul , i quali restano invece in maniera ...La tripla di Mitoglou spegne il break turco, ma Micic inventa una penetrazione e si entra negli ultimi cinque minuti conavanti solo di quattro punti (66 - 62). Ancora il greco e la solita ...L'AX Armani Exchange Milano ha continuato il suo perfetto inizio di stagione battendo i campioni in carica della Turkish Airlines EuroLeague Anadolu Efes Istanbul per 75-71 ...I ragazzi di Ettore Messina superano anche l'ostacolo Efes, campioni in carica, e centrano il quarto successo su quattro in Eurolega. Hall e Delaney trascinano i compagni nel finale e sul 75-71 a favo ...