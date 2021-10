EuroLeague Women, per Schio e Venezia doppio ko (Di venerdì 15 ottobre 2021) Famila cede in casa alle spagnole della Uni Spar Girona, la Reyer battuta nella dura trasferta contro ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Famila cede in casa alle spagnole della Uni Spar Girona, la Reyer battuta nella dura trasferta contro ...

