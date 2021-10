Esposito volontario Cri | “Mio nonno ancora vivo grazie a manovre salvavita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ogni anno in Italia si registrano 60mila casi di arresto cardio-circolatorio. Un allarme sentito dalla Croce Rossa che domani schiera su tutto il territorio italiano più di 700 volontari di 180 Comitati impegnati nei centri commerciali di 19 Regioni d’Italia per insegnare ad applicare il massaggio cardiaco, a ritmo musicale, su migliaia di manichini stesi a terra per sensibilizzare le persone sull’importanza delle. “Proprioalla mia esperienza in Croce Rossa ho salvato la vita a mio”. Così all’Adnkronos Pierpaolodell’Unità Operativa Sviluppo attività sanitarie e socio-sanitarie della Croce Rossa Italiana. “Durante il battesimo di mia figlia miosi è sentito male e ha perso conoscenza, rimanendo però seduto sulla sedia. Mia nonna – racconta ...