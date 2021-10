Esperti | Test Ngs nuova arma diagnostica contro cancro polmone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - C'è unaper combattere il tumore al, che in Italia è al terzo posto per diffusione (41 mila casi registrati nel 2020) e al primo come causa di morte (34 mila decessi annui): gli innovativiNgs (Next Generation Sequencing), che consentono una valutazione simultanea di decine di alterazioni genetiche sui carcinomi polmonari non a piccole cellule (Nsclc). Nel caso del tumore al, questiNgs sono due volte importanti, sia perché si tratta del tumore con il più alto numero di mutazioni identificabili, sia perché nell'area polmonare è difficile effettuare prelievi di tessuto utili a rivelare le diverse mutazioni genetiche, che rappresentano il primo passo per sviluppare terapie mirate. La ...

Per questo società scientifiche e aziende mettono in piedi piattaforme di analisi e network di, per garantire l'accesso aiquando è indicato, e impedirne un uso non corretto. Una di ...Il comitato didell' Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage) ha dato ... Irimarranno gratuiti per i bambini sotto ai 12 anni e per coloro a cui è sconsigliata l'...Condividi questo articolo:Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – C’è una nuova arma diagnostica per combattere il tumore al polmone, che in Italia è al terzo posto per diffusione (41 mila casi registrati ...Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – “Nel tumore al polmone, la frammentazione del processo diagnostico, lo spostamento da un laboratorio a un altro, può creare grossi problemi sia in termini di tempi d ...