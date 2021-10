'Eroi nella pandemia ma oggi sono senza lavoro'. Sit - in dei sindacati per chiedere il rinnovo del contratto a 30 operatori sanitari (Di venerdì 15 ottobre 2021) PESARO - 'Erano gli Eroi del Covid , ora sono senza lavoro. Marche Nord proroghi i contratti in scadenza degli operatori socio sanitari e pubblichi subito i bandi di stabilizzazione'. Si sono ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 ottobre 2021) PESARO - 'Erano glidel Covid , ora. Marche Nord proroghi i contratti in scadenza deglisocioe pubblichi subito i bandi di stabilizzazione'. Si...

