Erika Hilton | chi è la coraggiosa donna trans che osa sfidare Bolsonaro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel novembre del 2020è diventata la primaeletta al consiglio comunale di San Paolo, in Brasile, e ha già mostrato a tutti di che pasta è fatta.è davvero un fiume in piena, capace di parlare con passione ed energia degli argomenti più disparati: dalla discriminazione verso le persone nere ai suoi ricordi d’infanzia: “Sono sempre stata così”, dice in un’intervista a TIME. “Da piccola la gente mi diceva di parlare più lentamente, ma non ci posso fare niente, è così che comunico”. Laafferma che il suo modo di fare energico deriva dall’essere cresciuta in mezzo a “donne molto forti” in un quartiere operaio ai margini di San Paolo. All’età di 14 anni viene cacciata di casa dai genitori dopo aver espresso la sua identità di genere. Per sei anni ha ...

