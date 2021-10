Equo Compenso per professionisti | approvato nuovo testo | delusione e proteste

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si torna a parlare diper i, con l’arrivo delieri alla Camera dei deputati. Il coordinamento delle libere associazioni professionali (COLAP) non è soddisfatto e in un comunicato stampa spiega che “Manca il coinvolgimento della Pa in tutte le sue funzioni, come ad esempio l’obbligo di rispetto della norma per le partecipate. Manca chiarezza, in particolare per le professioni associative, con un sistema che sembra disegnato per le professioni ordinistiche”.peralla Camera Ilnon andava bene a giugno e non va bene neanche adesso, visto che è stato modificato solo in minima ...