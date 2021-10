Enzo Paolo Turchi | la brutta notizia è stata lanciata dal settimanale “Visto”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancheha fatto i conti con l’emergenza Coronavirus (dapprima sanitaria, poi anche economica e sociale). In un’intervista rilasciata al, il marito di Carmen Russo (che sta partecipando al GFVip6) ha rivelato di essere stato costretto a chiudere la scuola di danza che dirigeva a Palermo insieme alla moglie. “Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto”, ha detto. Il 72enne poi ha precisato: “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”. Infine ha concluso: “Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il gala, per i ...