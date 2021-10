Enti locali, Castelli: funzionano politiche messe in campo per favorire investimenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Crescono i pagamEnti del 21%, i bandi del 57,6% e il Ppp del 101%. Ifel-Cresme hanno elaborato i dati di monitoraggio che Siope+ rileva per il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il quadro relativo ai primi nove mesi del 2021 certifica che funziona il partenariato pubblico-privato e funzionano le politiche che abbiamo messo in campo per favorire gli investimEnti a livello locale”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. In questi anni – prosegue Castelli – “ho avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con gli Enti locali, e questo ci ha permesso di rimettere in moto una macchina che si era fermata negli anni dell’austerity. Abbiamo trasferito risorse, sin dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Crescono i pagamdel 21%, i bandi del 57,6% e il Ppp del 101%. Ifel-Cresme hanno elaborato i dati di monitoraggio che Siope+ rileva per il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il quadro relativo ai primi nove mesi del 2021 certifica che funziona il partenariato pubblico-privato eleche abbiamo messo inpergli investima livello locale”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura. In questi anni – prosegue– “ho avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con gli, e questo ci ha permesso di rimettere in moto una macchina che si era fermata negli anni dell’austerity. Abbiamo trasferito risorse, sin dalla ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - - ItaliaNotizie24 : Barometro UE, con pandemia buco da 22,8 mld per enti locali - AgenPolitica : SINDACI ITALIANI PIU’ LIBERI CON LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI -