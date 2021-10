Eni: Taranto, al via la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione Descalzi: "risultato importante per il nostro percorso di decarbonizzazione" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Eni: Eni ha avviato la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel o SAF) che rappresentano nel breve-medio termine un modo per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo. I SAF Eni sono prodotti esclusivamente da scarti e residui, in linea con la decisione strategica di non utilizzare olio di palma dal 2023. Eni prevede il raddoppio, entro il quadriennio, dell’attuale capacità di bioraffinazione di 1.1 milioni di tonnellate/anno e il suo incremento fino a 5/6 milioni di tonnellate/anno entro il 2050: il cosiddetto biojet rivestirà un ruolo significativo nel mix prodotti, in linea con gli scenari di settore e i trend di mercato, e l’obiettivo è di traguardare una capacità ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Eni: Eni ha avviato ladiper(Sustainable Aviation Fuel o SAF) che rappresentano nel breve-medio termine un modo per contribuire significativamente alladel trasporto aereo. I SAF Eni sono prodotti esclusivamente da scarti e residui, in linea con la decisione strategica di non utilizzare olio di palma dal 2023. Eni prevede il raddoppio, entro il quadriennio, dell’attuale capacità di bioraffinazione di 1.1 milioni di tonnellate/anno e il suo incremento fino a 5/6 milioni di tonnellate/anno entro il 2050: il cosiddetto biojet rivestirà un ruolo significativo nel mix prodotti, in linea con gli scenari di settore e i trend di mercato, e l’obiettivo è di traguardare una capacità ...

Ultime Notizie dalla rete : Eni Taranto Eni, avviata la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione Le prime produzioni di SAF sono realizzate nella raffineria Eni a Taranto , con una quota allo 0,5% di UCO (oli vegetali usati e di frittura). Il prodotto, già disponibile nei serbatoi della ...

