Energia | Altroconsumo presenta sue richieste al Governo per tutela consumatori

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La Commissione ha presentato ieri un ambizioso "Toolbox" di misure, a breve e medio termine, che i governi nazionali possono lanciare per proteggere i consumatori dall'aumento dei prezzi dell'Energia. Di fronte a questi preoccupanti aumenti, Altroconsumo ha prontamente presentato delle richieste al Governo italiano, alcune delle quali coincidenti con le indicazioni della Commissione, come la riduzione della tassazione (in particolare l'Iva), e torna a chiedere a gran voce l'attuazione di tutte le misure politiche atte a sostenere i consumatori in difficoltà con i pagamenti della bolletta energetica. Ricordiamo l'aumento del Bonus energetico per dare un aiuto economico diretto ai consumatori che rientrano nei ...

