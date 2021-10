Encanto 2021 | Nuovo Trailer ITA del Film d’animazione Disney – HD

Leggi su udine20

(Di venerdì 15 ottobre 2021) #alcinemaNovembreGuarda ilItaliano di “”, ilPer i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard voci italiane: Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda #in uscita in tutti i cinema italiani dal 25 novembre. La trama, la recensione e altri video del: http://tiny.cc/jc2auzracconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che ...