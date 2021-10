Emergenza totale per la prossima avversaria del Napoli: gli infortunati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ct del Legia Varsavia Czes?aw Michniewicz ha parlato in conferenza stampa a proposito della situazione infortunati; resta un aspetto da monitorare, dato che il Legia sarà la prossima avversaria del Napoli in Europa League, giovedì alle 21.00. Ecco quanto ha detto l'allenatore polacco: "Artur Boruc non si sta allenando, attendiamo notizie migliori. Dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Joel Abu Hanna è tornato da Israele, purtroppo, con un infortunio. Probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico, c'è un'alta probabilità che non giocherà questo turno e potrebbero volerci fino a otto settimane. Mateusz Ho?ownia lamenta un lieve infortunio che non gli ha permesso di allenarsi. Gli altri giocatori invece non hanno problemi". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ct del Legia Varsavia Czes?aw Michniewicz ha parlato in conferenza stampa a proposito della situazione; resta un aspetto da monitorare, dato che il Legia sarà ladelin Europa League, giovedì alle 21.00. Ecco quanto ha detto l'allenatore polacco: "Artur Boruc non si sta allenando, attendiamo notizie migliori. Dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Joel Abu Hanna è tornato da Israele, purtroppo, con un infortunio. Probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico, c'è un'alta probabilità che non giocherà questo turno e potrebbero volerci fino a otto settimane. Mateusz Ho?ownia lamenta un lieve infortunio che non gli ha permesso di allenarsi. Gli altri giocatori invece non hanno problemi".

