Elezioni Roma | Salvini-Meloni tirano volata a Michetti | “Sinistra ci teme”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sento che la città sta reagendo e vi chiedo dunque di andare a votare, ci andiamo a riprendere il Campidoglio!”, grida Enricoal termine del suo intervento dal palco allestito dal centrodestra in Campo deì Fiori, davanti alla statua di Giordano Bruno, il filosofo di Nola ucciso dall’Inquisizione. Nel giorno di chiusura della campagna elettorale del ‘tribuno della radio’ ci sono tutti i leader della coalizione. Giorgiainnanzitutto, che lo ha fornte voluto sin dal primo momento come candidato sindaco, è in ‘presenza’, insieme al coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, mentre Matteoe Silvio Berlusconi partecipano all’iniziativa ‘da remoto’: il numero uno della Lega è collegato in video da Varese, il Cav al telefono da Arcore. La piazza si riempie verso la fine, sventolano i ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

Leggi Anche Amministrative, Paolo Liguori: 'Salvini e Meloni avrebbero potuto fare i sindaci die Milano' Leggi Ancheamministrative, Liguori: 'Astensionismo malattia pericolosa' 'Loro ...Il prefetto Matteo Piantedosi ha incontrato il comune diper verificare come e se applicare la normativa sul green pass o mantenere il protocollo sanitario valido per il primo turno, tendendo ...“Sento che la città sta reagendo e vi chiedo dunque di andare a votare, ci andiamo a riprendere il Campidoglio!”, grida Enrico Michetti al termine del suo intervento dal palco allestito dal centrodest ...Il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale, in vista del ballottaggio per il sindaco di Roma, in piazza di Campo de' Fiori.