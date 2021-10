Elezioni Roma, la fanta-politica Gualtieri. Da Elodie a Gianotti: ecco i nomi per la giunta immaginaria del candidato del centrosinistra (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Innanzitutto Fabiola Gianotti, direttrice del Cern, una grande scienziata, a cui darei la delega alla scienza, l’innovazione, il rapporto con le università. Penso che Roma deve essere una capitale della scienza e della ricerca, quindi chi meglio di lei. Per il secondo nome sono indeciso, vogliamo la Roma dei quartieri quindi farei la battuta su Zeman e le zone, però Elodie è una bravissima cantante Romana e ha anche espresso delle posizioni coraggiose sui diritti, con una delega per esempio agli spazi della musica per i giovani”. Così a “Il Confronto”, su Sky TG24, il candidato sindaco di Roma per il centro sinistra Roberto Gualtieri, parlando dei nomi che ipoteticamente sceglierebbe in una giunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Innanzitutto Fabiola, direttrice del Cern, una grande scienziata, a cui darei la delega alla scienza, l’innovazione, il rapporto con le università. Penso chedeve essere una capitale della scienza e della ricerca, quindi chi meglio di lei. Per il secondo nome sono indeciso, vogliamo ladei quartieri quindi farei la battuta su Zeman e le zone, peròè una bravissima cantantena e ha anche espresso delle posizioni coraggiose sui diritti, con una delega per esempio agli spazi della musica per i giovani”. Così a “Il Confronto”, su Sky TG24, ilsindaco diper il centro sinistra Roberto, parlando deiche ipoteticamente sceglierebbe in una...

