Eitan | l’ennesimo scontro tra le famiglie | la nonna materna denuncia la zia paterna affidataria del piccolo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Diventa sempre più intricato il caso giudiziario che riguarda, il bimbo unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa Mottarone, portato via dall’Italia in Israele dal ramo materno della famiglia. Una sottrazione su cui indaga la procura di Pavia e da qualche giorno anche quella del Canton Ticino. Etty Peleg Cohen,del bimbo iscritta insieme all’ex marito nel registro degli indagati per il rapimento del nipote, hato alla polizia di Tel Aviv Aya Biran Nirko, ziae sua. Secondo la tv N12 secondo l’esposto riguarda l’”uso illegale di cellulari ritrovati nell’abitazione dei genitori” dimorti sul Mottarone e anche “al furto di gioielli, Ipad, macchine fotografiche e all’uso illegale” dei contenuti del computer ...