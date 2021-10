Eintracht Francoforte-Hertha BSC sabato 16 ottobre | ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Riparte la Bundesliga e l’ottava giornata vede in programma la sfida tra l’di Glasner e l’Herta BSC. Bianconeri che hanno chiuso col botto prima della sosta, cogliendo una vittoria tanto clamorosa quanto storica sul campo del Bayern Monaco. Una vittoria che segue il successo di Europa League sul terreno dell’Anversa ed è l’ottavo InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'ultima gara delle 15.30 è quella traed Hertha Berlino: chi vince si allontana dalla zona retrocessione. Alle 18.30 Borussia Monchengladbach - Stoccarda , nella quale entrambe ......30 FC Saburtalo - Samgurali Tskhaltubo 16:30 Dila Gori - FC Samtredia 18:30 Dinamo Tbilisi - Torpedo Kutaisi Germania > Bundesliga 2021/2022 15:30 Borussia Dortmund - Mainz 05- ...Entrambe hanno 16 punti: per il Bayer è la miglior partenza degli ultimi otto anni, i bavaresi non perdono due partite consecutive dal dicembre 2019 e sono una macchina perfetta ...Guarda Bundesliga event: Eintracht Francoforte - Hertha Berlino live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.