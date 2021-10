Effetto green pass | mezzo milione di tamponi in un giorno Corona virus | Italia | 78522 attualmente positivi a test -846 in un giorno con 131503 decessi 42 e 4502457 guariti 3533 Totale di 4712482 casi 2732 Dati della protezione civile | effettuati 506043 tamponi

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Ieri sono stati emessi 633 mila green pass dopo un test negativo, più del doppio della media dei sette giorni prece… - FunzPub : Effetto #greenpass: “La strategia del Governo ha fatto balzare l’Italia ben al di sopra della media Ue”… - fabiochiusi : “Nel giro di un paio di settimane le prime dosi somministrate quotidianamente sono insomma raddoppiate. Ma l’effett… - faralla_mario : Effetto primo giorno di Green Pass. All'esordio dell'obbligo di esibizione del pass sul posto di lavoro, si registr… - 89mar_a : RT @Vale96L: Cioè fino a ieri massimo 25k tamponi al giorno, oggi ????. Effetto Green Pass, più tamponi più tracciamento più casi -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto green

Corriere della Sera

primo giorno diPass. Alle ore 12 i dati Inps sui certificati malattia , nel pubblico e nel privato erano 47.393 e registravano un lieve aumento rispetto a due settimane fa (+5,5%) e un ...Salgono le prime dosi di vaccino somministrate, probabilepass, che vedono 'un trend positivo negli ultimi giorni': ieri sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di ...Autisti senza green pass, certificati di malattia, astensione dagli straordinari per una vertenza sindacale aperta, carenza di personale. Un elenco ...Il green pass per i lavoratori è un acceleratore della ripartenza del Paese in sicurezza. Un traguardo importantissimo, ancora di più per la Pubblica amministrazione, dove da oggi si abbandona lo smar ...