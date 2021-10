Effetto Green Pass | +23% di certificati di malattia rispetto a venerdì scorso

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un’epidemia. E’ quella che è scoppiata improvvisamente oggi,15 ottobre, primo giorno di obbligo delper 20 milioni di lavoratori italiani. Alle ore 12 i dati INPS suidisegnavano la cifra di 47.393, facendo registrare un aumento clamoroso (ma non proprio inatteso) addirittura del, tanto in ambito pubblico quanto privato. Chiamatelo, ma con una differenza sostanzialea quanto siamo stati abituati a vedere.didi...

Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mai così tanti in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 324.614. Il ...Si tratta di dati molto significativi che derivano dall'pass entrato in vigore oggi". Intanto da mercoledì scorso alle 12, data di inizio delle prenotazioni delle terze dosi per gli ...Boom clamoroso di malattie nel giorno d'esordio dell'obbligo di Green pass negli uffici italiani. Ecco cosa rivelano i dati INPS ...Covid, pi? di 9.000 tamponi nelle ultime 24 ore. E da sabato saranno gratuiti per chi ha fatto o far? la prima dose di vaccino ...