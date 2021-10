“Easy on me”, il primo estratto del nuovo album di Adele (Di venerdì 15 ottobre 2021) Adele – Credit SimonEmmettDal 15 ottobre è disponibile il nuovo singolo tratto dalla raccolta di inediti “30” in uscita il 19 novembre nella versione cd, doppio vinile e digitale MILANO – Da oggi, venerdì 15 ottobre, entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “Easy on me” il nuovo singolo della superstar internazionale vincitrice di 15 Grammy Awards che anticipa “30” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album di inediti in uscita il 19 novembre. Il disco, da oggi in pre-order (https://Easyonme.lnk.to/Adele) sarà disponibile in versione CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco (in esclusiva per Amazon), e in digitale. L’annuncio dell’album è stato inizialmente condiviso dalla stessa ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Credit SimonEmmettDal 15 ottobre è disponibile ilsingolo tratto dalla raccolta di inediti “30” in uscita il 19 novembre nella versione cd, doppio vinile e digitale MILANO – Da oggi, venerdì 15 ottobre, entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “on me” ilsingolo della superstar internazionale vincitrice di 15 Grammy Awards che anticipa “30” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimodi inediti in uscita il 19 novembre. Il disco, da oggi in pre-order (https://onme.lnk.to/) sarà disponibile in versione CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco (in esclusiva per Amazon), e in digitale. L’annuncio dell’è stato inizialmente condiviso dalla stessa ...

