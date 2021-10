“È stato ricoverato”. Ore di apprensione per l’ex presidente Usa, Bill Clinton (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 42° presidente del Stati Unita d’America Bill Clinton è stato ricoverato all’Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue. Clinton, che ha 75 anni, ora si trova nel reparto di terapia intensiva ma non è attaccato al respiratore, riferisce la Cnn. Le sue condizioni di salute non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore né al Covid-19, precisa l’emittente. Da quello che fa sapere la Cnn, si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. È probabile, secondo l’emittente, che l’ex presidente resti ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso un dottore che collabora con la Cnn e che ha parlato con lo staff ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 42°del Stati Unita d’Americaall’Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue., che ha 75 anni, ora si trova nel reparto di terapia intensiva ma non è attaccato al respiratore, riferisce la Cnn. Le sue condizioni di salute non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore né al Covid-19, precisa l’emittente. Da quello che fa sapere la Cnn, si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. È probabile, secondo l’emittente, cherestiper qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso un dottore che collabora con la Cnn e che ha parlato con lo staff ...

