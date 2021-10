“É sempre mezzogiorno” | gelato malaga fresco di Massimiliano Scotti

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’estate è un lontano ricordo chefa tornare vivido e piacevole, con i suoi gelati da preparare in casa, con pochi ingredienti e semplici mosse. Oggi, in particolare, un gusto un po’ desueto, in una versione inedita, il. Ingredienti 250 g tuorli pastorizzati, 200 g zucchero, 70 g latte condensato, 400 g latte intero, 600 g panna, scorza di limone, 2 bicchiere di rum, 1 grappolo di uva bianca senza semi, 1 grappolo di uva nera senza semi Procedimento Tagliamo gli acini di uva a metà e li mettiamo in una ciotola. Copriamo con il rum e lasciamo macerare per 1 notte in frigorifero. In planetaria, o in una ciotola, con le fruste, montiamo i tuorli pastorizzati insieme allo zucchero. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, uniamo il latte condensato a filo, ...