“É sempre mezzogiorno” | focaccia morbida di Fulvio Marino

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Al venerdì, nel forno di, è d’obbligo la pizza o… la! Oggi, in particolare, il panettiere piemontese ci spiega come preparare in casa unamorbidissima, utilizzando l’amato lievito madre. Ecco la. Ingredienti Roux: 50 g farina di riso, 200 g acqua 500 g farina 0, 500 g semola di grano duro, 200 g lievito madre (o 10 g di lievito di birra), 650 g acqua fredda, 25 g sale, 80 g olio evo Procedimento Prepariamo, con largo anticipo, il roux: mettiamo in un pentolino l’acqua e la farina di riso e, mescolando, facciamo addensare sul fuoco. Spegniamo e lasciamo raffreddare il composto ottenuto. Passiamo all’impasto: in planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 0 e la semola di grano duro e 600 g di acqua fredda. Mescoliamo con un ...

