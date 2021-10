E.Romagna, 3,5 mln di euro per i progetti delle Aziende Sanitarie (Di venerdì 15 ottobre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – L’importanza di stili di vita corretti e di un’alimentazione sana. La prevenzione delle malattie, il contrasto alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. Sono i temi al centro dei progetti delle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna che hanno ricevuto uno specifico finanziamento dalla Regione: 3,5 milioni di euro assegnati dalla Giunta regionale per realizzare azioni e interventi previsti dalla legge sulla “Promozione della salute e prevenzione primaria”. Un riferimento normativo – la legge n.19 del 20018 – che costituisce la cornice anche per il Piano regionale della prevenzione. “L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha mostrato come gli interventi di sanità pubblica siano fondamentali per lo sviluppo di un Paese e che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – L’importanza di stili di vita corretti e di un’alimentazione sana. La prevenzionemalattie, il contrasto alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. Sono i temi al centro deidell’Emilia-che hanno ricevuto uno specifico finanziamento dalla Regione: 3,5 milioni diassegnati dalla Giunta regionale per realizzare azioni e interventi previsti dalla legge sulla “Promozione della salute e prevenzione primaria”. Un riferimento normativo – la legge n.19 del 20018 – che costituisce la cornice anche per il Piano regionale della prevenzione. “L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha mostrato come gli interventi di sanità pubblica siano fondamentali per lo sviluppo di un Paese e che ...

