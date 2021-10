"E gli altri sono tutti stro***?". Giuseppe Cruciani sbrocca contro Cecchi Paone: "green-rissa" da Del Debbio | Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scontro in diretta da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre tra Giuseppe Cruciani e Alessandro Cecchi Paone sull'obbligatorietà del green pass. "Il green pass così come è fatto in Italia con le multe e le sospensioni dello stipendio esiste solo in Italia", attacca il giornalista de La Zanzara su Radio 24. "Per una volta siamo i i più bravi", ribatte Cecchi Paone. Quindi Cruciani perde le staffe: "E gli altri sono tutti str***i? In Europa sono tutti str***i?". E ancora: "Non puoi non notare che l'Italia è l'unico Paese in cui si è creata una frattura voluta esplicitamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sin diretta da Paolo Dela Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre trae Alessandrosull'obbligatorietà delpass. "Ilpass così come è fatto in Italia con le multe e le sospensioni dello stipendio esiste solo in Italia", attacca il giornalista de La Zanzara su Radio 24. "Per una volta siamo i i più bravi", ribatte. Quindiperde le staffe: "E glistr***i? In Europastr***i?". E ancora: "Non puoi non notare che l'Italia è l'unico Paese in cui si è creata una frattura voluta esplicitamente ...

Advertising

fanpage : Il giudice ha confermato l'arresto. Roberto Fiore, Giuliano Castellino e gli altri esponenti del partito di estrema… - GiovaAlbanese : #Juventus | Anche oggi personalizzato sul campo per #Dybala e #Morata. Oltre agli azzurri, sono già rientrati alla… - forumJuventus : Moggi: 'Parlavo coi designatori come tutti gli altri. Non abbiamo mai chiesto di vincere le partite, lo facevamo co… - rainiero43 : RT @AStramezzi: NB: dopo la mia auto svaligiata senza scasso portando via la borsa medica con farmaci ricettari attrezzatura gg fa altri (f… - luca_genna1 : È la solita lotta tra pianificazione centrale e ordine spontaneo: l’azione violenta del governo è tutta indirizzata… -