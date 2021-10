Drogati, violenti e banditi, "ogni tanto si può fare qualcosa?". Del Debbio, il monologo: travolta la Lamorgese | Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolo Del Debbio attacca Luciana Lamorgese per la gestione degli assalti no green pass a Roma e a Milano: "Una volta c'è il corteo a Milano e sfasciano tutto ma è meglio non contrastare altrimenti succede di peggio", tuona il conduttore. "Una volta c'è il rave party ed è meglio non contrastarli perché sennò sarebbe peggio. Allora c'è una volta in cui si può contrastare qualcuno?", si chiede il conduttore in diretta a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre. Il ministro dell'Interno ha infatti dichiarato che l'immediato arresto di Giuliano Castellino a Roma era una possibilità "non percorribile poiché avrebbe potuto provocare reazioni violente dell'interessato e dei suoi sodali" e di conseguenza la "degenerazione dell'ordine pubblico". E ancora, aveva detto la Lamorgese: "Castellino è stato oggetto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolo Delattacca Lucianaper la gestione degli assalti no green pass a Roma e a Milano: "Una volta c'è il corteo a Milano e sfasciano tutto ma è meglio non contrastare altrimenti succede di peggio", tuona il conduttore. "Una volta c'è il rave party ed è meglio non contrastarli perché sennò sarebbe peggio. Allora c'è una volta in cui si può contrastare qualcuno?", si chiede il conduttore in diretta a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre. Il ministro dell'Interno ha infatti dichiarato che l'immediato arresto di Giuliano Castellino a Roma era una possibilità "non percorribile poiché avrebbe potuto provocare reazioni violente dell'interessato e dei suoi sodali" e di conseguenza la "degenerazione dell'ordine pubblico". E ancora, aveva detto la: "Castellino è stato oggetto di ...

