Draghi tira dritto sull'obbligo della certificazione verde per i luoghi di lavoro e oggi, data di debutto, si preannuncia una giornata calda sul fronte delle manifestazioni di protesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Draghi va avanti dritto sul green pass: nessun rinvio dell’obbligo sui luoghi di lavoro, né tamponi gratuiti, soluzione che costerebbe allo Stato almeno 500 milioni di euro al mese. Una spesa insostenibile, data l’esistenza di un vaccino gratuito. E quindi lavoratori no green pass e no vax sono pronti questa mattina, giorno di debutto dell’obbligo, a bloccare il Paese, almeno nelle intenzioni. In diverse zone d’Italia sono previste proteste e manifestazioni contro l’obbligo di certificazione verde. Milano e Roma in primis, ma la situazione che desta maggiori preoccupazioni è quella dei portuali di Trieste. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021)va avantisul green pass: nessun rinvio dell’suidi, né tamponi gratuiti, soluzione che costerebbe allo Stato almeno 500 milioni di euro al mese. Una spesa insostenibile,l’esistenza di un vaccino gratuito. E quindi lavoratori no green pass e no vax sono pronti questa mattina, giorno didell’, a bloccare il Paese, almeno nelle intenzioni. In diverse zone d’Italia sono previste proteste econtro l’di. Milano e Roma in primis, ma la situazione che desta maggiori preoccupazioni è quella dei portuali di Trieste. Leggi anche ...

