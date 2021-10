Dora Lagreca, l’audio sul fidanzato pochi giorni prima di morire: “La sua aggressività non è normale” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dora Lagreca, l’audio sul fidanzato pochi giorni prima di morire. Secondo quanto raccontato da Antonio Capasso, Dora Lagreca lo aveva accusato di aver iniziato un flirt con un’altra ragazza. Per questo motivo i due avrebbero iniziato a litigare nel viaggio di ritorno a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Poi, una volta rientrati, lei avrebbe minacciato di buttarsi giù. Gli audio che la 30enne aveva inviato alle amiche pochi giorni prima di morire, però, raccontano una storia diversa. “La gelosia di Antonio non è normale”, diceva. Un rapporto appena nato quello tra Dora Lagreca e Antonio ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 15 ottobre 2021)suldi. Secondo quanto raccontato da Antonio Capasso,lo aveva accusato di aver iniziato un flirt con un’altra ragazza. Per questo motivo i due avrebbero iniziato a litigare nel viaggio di ritorno a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Poi, una volta rientrati, lei avrebbe minacciato di buttarsi giù. Gli audio che la 30enne aveva inviato alle amichedi, però, raccontano una storia diversa. “La gelosia di Antonio non è”, diceva. Un rapporto appena nato quello trae Antonio ...

