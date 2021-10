Dopo l'emergenza Covid gli Usa riaprono i confini: ok ai turisti vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli Stati Uniti, in netto ritardo rispetto agli altri Paesi, ha riaperto finalmente i confini ai turisti. I viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati potranno entrare ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli Stati Uniti, in netto ritardo rispetto agli altri Paesi, ha riaperto finalmente iai. I viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamentepotranno entrare ...

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - NonnaMaria15 : RT @GiancarloDeRisi: Lamorgese vede rosa: non c'è nessuna emergenza sbarchi. Ci sarebbe solo se i clandestini fossero lasciati tutti in Sic… - paolaokaasan : RT @GiancarloDeRisi: Lamorgese vede rosa: non c'è nessuna emergenza sbarchi. Ci sarebbe solo se i clandestini fossero lasciati tutti in Sic… - globalistIT : Ecco quali sono i paletti #usa #turismo #frontiere - Marisab79879802 : RT @GiancarloDeRisi: Lamorgese vede rosa: non c'è nessuna emergenza sbarchi. Ci sarebbe solo se i clandestini fossero lasciati tutti in Sic… -