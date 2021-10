Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, la serie con Michael Keaton in anteprima a Lucca Comics & Games 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domenica 31 ottobre Lucca Comics & Games 2021 ospiterà l'anteprima italiana dei primi due episodi di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, serie drammatica interpretata da Michael Keaton, ecco svelato il trailer italiano. Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della serie drama Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza che debutterà in Italia con un doppio episodio in occasione del Disney+ Day, il 12 novembre, con nuovi episodi disponibili ogni mercoledì. La serie in otto parti ha come protagonisti Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domenica 31 ottobreospiterà l'italiana dei primi due episodi dididrammatica interpretata da, ecco svelato il trailer italiano. Disney+ ha diffuso il trailer e la key art delladramadiche debutterà in Italia con un doppio episodio in occasione del Disney+ Day, il 12 novembre, con nuovi episodi disponibili ogni mercoledì. Lain otto parti ha come protagonisti, Peter Sarsgaard,...

Advertising

DisneyPlusIT : La verità sta per essere svelata. #Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, una Serie Originale, dal 12 novembre in… - ValePicurru : RT @DisneyPlusIT: La verità sta per essere svelata. #Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, una Serie Originale, dal 12 novembre in stream… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, la serie con Michael Keaton in anteprima a Lucca Comics & Games 20… - NerdcomikIt : RT @DisneyPlusIT: La verità sta per essere svelata. #Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, una Serie Originale, dal 12 novembre in stream… - NerdcomikIt : RT @DisneyPlusIT: Che l'indagine abbia inizio. #Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, sarà disponibile dal 12 novembre in esclusiva su #D… -