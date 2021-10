Donna sbranata dai cani | lo strazio della padrona | non voglio più vederli

Advertising

La proprietaria degli animali. "Cercano coccole, non riesco ad accarezzarli, li consegnerò all'Asl" di GIANPAOLO ANNESE Articolo Le telecamere hanno ripreso tutto Articolo Indagine per omicidio ...Carmen Gorzanelli è morta, nella giornata di ieri,da due cani Amstaff . L'anzianadi 89 anni è morta dopo essere entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile sbagliato dove è stata aggredita dai due cani da guardia. I video ..."Chiederemo all’Ausl di venire a ritirare i cani perché non riusciamo più a guardarli. Non sono cattivi o predisposti all’aggressione, ma non ce la sentiamo più di tenerli dopo quello che è accaduto: ...Cosa è successo. Carla Gorzanelli ha trovato il cancello semi-chiuso della villetta di via Marco Polo ed è entrata. La vittima, Carla Gorzanelli, ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazion ...