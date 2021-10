Donizetti Opera, dal 16 ottobre l’acquisto dei biglietti. Ecco tutti gli spettacoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle locandine brillano i nomi di alcune star internazionali come Paolo Bordogna, Javier Camarena, Roberto Frontali, John Osborn, Carmela Remigio, ma anche giovani emergenti come Sara Blach, Caterina Sala e Marta Torbidoni. Sul podio, accanto al direttore musicale Riccardo Frizza, si alterneranno Michele Spotti e Jonathan Brandani Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle locandine brillano i nomi di alcune star internazionali come Paolo Bordogna, Javier Camarena, Roberto Frontali, John Osborn, Carmela Remigio, ma anche giovani emergenti come Sara Blach, Caterina Sala e Marta Torbidoni. Sul podio, accanto al direttore musicale Riccardo Frizza, si alterneranno Michele Spotti e Jonathan Brandani

Advertising

on_opera : Lucia Aliberti Concert in Moscow 1992 ..Concerts PLEASE RETWEET - OlgaGushchina4 : RT @operaliacomp: ? Presenting the participants of Operalia 2021 ? ?? Claudia Urru, soprano, Italy Claudia Urru has performed at the @ROH… - operaliacomp : ? Presenting the participants of Operalia 2021 ? ?? Claudia Urru, soprano, Italy Claudia Urru has performed at th… - LuciaAliberti : Lucia Aliberti?conductor Peter Falk?Semperoper Dresden?'Nella Pace del Mesto Riposo”?Maria Stuarda?Opera?Gaetano Do… - NuovaScintilla : 15/10/21.Cavarzere. Domenica 17/10, alle 17, al teatro Serafin di Cavarzere il concerto ‘Vissi d’ Arte’, con musich… -