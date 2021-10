Domenica atteso un personaggio importante al Maradona!

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport,sarà presente allo stadio Maradona per assistere al match contro il Torino il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il professore, come da lui stesso confermato, è di fede juventina, ma questo non ha influito, giustamente, in campagna elettorale. Napoli-Cagliari-Maradona Manfredi, che si insedierà lunedì, inoltre ha fatto un augurio alla città di Napoli e al Napoli, ossia che il club possa vincere e diventare un club di riferimento a livello internazionale.

