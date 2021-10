Doda | “Tutto sul mio ruolo Il gruppo c’è | possiamo fare qualcosa di importante”

Advertising

andrea_doda : RT @AldoSciara: Secondo Quarta Repubblica il PD e Peppe Provenzano controllano a tal punto gli apparati dello Stato e del giornalismo da es… - andrea_doda : RT @matteolepore: Questa mattina sono stato proclamato Sindaco di #Bologna. In un’istantanea tutto l’impegno, la gioia, la responsabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Doda Tutto

Mediagol.it

il contesto mi è piaciuto. Davanti siamo stati incisivi e dietro abbiamo tenuto sempre la ...? Per me è un titolare ma è sempre un ragazzo e bisogna stare attenti a non portarli alle stelle.È un po' timoroso, non sempre supporta a dovere l'incertoma non commette errori e dalle sue ... Da quando Filippi l'ha spostato come centrale le sue prestazioni sono migliorate eil ...Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine del match contro il Foggia ...L'allenatore del Palermo Giacomo Filippi ai microfoni di Raisport prima del posticipo contro la Juve Stabia di questa sera ha parlato anche dei possibili.