Doctor Who, Jodie Whittaker: "Ho già girato la scena della mia rigenerazione" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Jodie Whittaker, ospite in tv, ha svelato di aver già girato la scena della sua rigenerazione in Doctor Who, pur non sapendo chi sarà il suo erede. Doctor Who tornerà a breve sugli schermi britannici con l'ultima stagione con protagonista Jodie Whittaker e l'attrice ha svelato di aver già girato la scena della rigenerazione. La star, ospite del The Graham Norton Show, ha parlato del suo addio al ruolo del Dottore che avrà un nuovo volto dopo il passaggio di consegne tra lo showrunner Chris Chibnall e Russell T. Davies. Jodie Whittaker, durante la sua partecipazione al talk show, ha confermato che ha già ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021), ospite in tv, ha svelato di aver giàlasuainWho, pur non sapendo chi sarà il suo erede.Who tornerà a breve sugli schermi britannici con l'ultima stagione con protagonistae l'attrice ha svelato di aver giàla. La star, ospite del The Graham Norton Show, ha parlato del suo addio al ruolo del Dottore che avrà un nuovo volto dopo il passaggio di consegne tra lo showrunner Chris Chibnall e Russell T. Davies., durante la sua partecipazione al talk show, ha confermato che ha già ...

