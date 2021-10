Dl fisco, bozza: quarantena Covid equiparata a malattia per tutto il 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna l’indennità Covid per la quarantena dei lavoratori che sarà di nuovo equiparata alla malattia. E’ quanto prevede la bozza del decreto legge fiscale all’esame del Consiglio dei ministri. Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , si legge nel documento, ”è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”. Il costo della norma si avvicina a 1,2 miliardi di euro. I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna l’indennitàper ladei lavoratori che sarà di nuovoalla. E’ quanto prevede ladel decreto legge fiscale all’esame del Consiglio dei ministri. Fino al 31 dicembreil periodo che i lavoratori trascorrono in, a causa del, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , si legge nel documento, ”è equiparato aai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto”. Il costo della norma si avvicina a 1,2 miliardi di euro. I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 ...

