Disney punta agli Anime | l’annuncio dei primi titoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ha aperto finalmente al mondo asiatico acquistando diritti di numerose serie Tv animate. Saranno disponibili in streaming sulla piattaforma+ i nuovidiL’azienda americana tramite le parole di Luke Kang, direttorein Asia, ha voluto sottolineare l’importanza di condividere ed inglobare prodotti asiatici che poco spazio hanno avuto nel corso della storia: “Oggi stiamo prendendo un altro impegno combinando le risorse globali dell’azienda con i migliori creatori di contenuti dell’Asia del Pacifico per sviluppare e produrre storie originali su+. Crediamo che questo sia il momento giusto per approfondire la nostra collaborazione con i migliori creatori di contenuti della regione per offrire una narrazione senza ...